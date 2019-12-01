Queman vehículos sobre la carretera Erongarícuaro–Pátzcuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 13:06:15

Erongarícuaro, Mich., a 28 de septiembre de 2025.– La mañana de este domingo se registró una serie de bloqueos sobre la carretera Erongarícuaro–Pátzcuaro, a la altura de las comunidades de Tzentzencuaro y Nocutzepo, lo que generó alarma entre automovilistas y pobladores de la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos tres vehículos fueron incendiados en distintos puntos de la vialidad: dos furgonetas de transporte público y una pipa de agua. Las unidades quedaron atravesadas sobre el camino, impidiendo la circulación en ambos sentidos.

Autoridades de seguridad se trasladaron al lugar para resguardar la zona y retirar los vehículos siniestrados.

El bloqueo provocó largas filas de vehículos y obligó a conductores a buscar rutas alternas. Personal de Protección Civil también acudió para sofocar los incendios y evitar que las llamas se extendieran.