Quedan 25 elementos de seguridad hospitalizados tras operativo contra "El Mencho": Defensa

Mazatlán, Sinaloa, a 27 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de los Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó que siguen hospitalizados 25 elementos de seguridadde primer y segundo nivel, uno de ellos se encuentra en estado grave, tras el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías ”El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, desde Mazatlán, Sinaloa; el general secretario dio a conocer además, que tres uniformados castrenses perdieron la vida durante los hechos violentos que se desataron en varios estados, los cuales se suman a los fallecimientos de 25 guardias nacionales.

Igualmente, el mando militar explicó que en Jalisco, las fuerzas de seguridad abatieron a 12 criminales durante los enfrentamientos en carreteras.

“Después en todo el estado de Jalisco se llevaron a cabo ataques cobardes porque fueron contra el personal de la Guardia Nacional que estaba transitando en carreteras. La operación fue exitosa, es donde fallece el Mencho, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a dos.”, agregó el titular de la Defensa.

Respecto a los conductores que fueron despojados de sus tracto-camiones por grupos de delincuencia organizada y que ahora están reportados como desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con los familiares de tres casos.