Hallan a hombre sin vida en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán; estaba carcomido por animales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 15:17:37
Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- El cuerpo de Juan Cristián “N”, de 46 años fue localizado en un predio baldío de la colonia Obrera, el cadáver estaba carcomido por animales carroñeros.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en una choza de la colonia Obrera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo en donde, con base en la necropsia de ley, se determinarán las causas de muerte.

