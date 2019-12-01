Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad

Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:47:22
Colón, Querétaro, a 19 de febrero de 2026.- Con heridas graves, una persona fue trasladada al hospital, luego de quedar atrapada en un vehículo, tras aparatoso accidente en la carretera a Bernal.

El accidente ocurrió a la altura de Las Palmas, en donde un auto se impactó y se incrustó contra una unidad de carga, cuando circulaban en dirección a Bernal.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron el rescate de uno de los involucrados, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Tras realizar el rescate, la persona fue estabilizada y posteriormente la trasladaron al hospital, en donde continuaría con la atención.

