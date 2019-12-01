Crimen lanza ataques en Chilpancingo, Guerrero: queman unidades de transporte con mujeres y niñas en su interior; suspenden clases y transporte

Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2025.- En un lapso de menos de 48 horas, la capital de Guerrero sufrió una nueva jornada de violencia dirigida contra el transporte público: al menos tres unidades fueron incendiadas el domingo, varias personas resultaron lesionadas por quemaduras y, como medida de precaución, autoridades y comunidades decidieron suspender el servicio de transporte y las clases en buena parte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la capital. La madrugada del domingo fue quemado un autobús de la ruta Chilpancingo-Colotlipa cerca de la terminal, y horas más tarde una camioneta Urvan —que cubría la ruta Chilpancingo–Amojileca— fue interceptada, rociada con combustible y prendida en llamas en la colonia Omiltemi, casi frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos. Ese mismo día se reportó al menos otro ataque en las inmediaciones del Mercado Central.

Fuentes periodísticas señalan que entre las víctimas hay dos mujeres y dos niñas, una mujer y su nieta y una madre con su hija, con quemaduras de diversa gravedad; algunas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Testigos describieron escenas de pánico mientras los pasajeros intentaban salir de las unidades envueltas en llamas.

La ola de agresiones obligó a los concesionarios a suspender de inmediato la circulación de unidades locales y foráneas, lo que dejó a la ciudad con movilidad reducida. Como consecuencia, directores de planteles, padres y autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases para el lunes 29 de septiembre en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato e incluso en la Universidad Autónoma de Guerrero. En redes sociales y comunicados municipales se hizo un llamado urgente a reforzar la presencia federal.

Gobierno del estado y fuerzas federales montaron operativos el mismo lunes para resguardar puntos estratégicos, y algunas rutas se reactivaron de forma parcial bajo vigilancia. Sin embargo, la Fiscalía de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones sobre los responsables de los ataques.