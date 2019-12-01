Crimen lanza ataques en Chilpancingo, Guerrero: queman unidades de transporte con mujeres y niñas en su interior; suspenden clases y transporte

Crimen lanza ataques en Chilpancingo, Guerrero: queman unidades de transporte con mujeres y niñas en su interior; suspenden clases y transporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 13:32:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2025.- En un lapso de menos de 48 horas, la capital de Guerrero sufrió una nueva jornada de violencia dirigida contra el transporte público: al menos tres unidades fueron incendiadas el domingo, varias personas resultaron lesionadas por quemaduras y, como medida de precaución, autoridades y comunidades decidieron suspender el servicio de transporte y las clases en buena parte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la capital. La madrugada del domingo fue quemado un autobús de la ruta Chilpancingo-Colotlipa cerca de la terminal, y horas más tarde una camioneta Urvan —que cubría la ruta Chilpancingo–Amojileca— fue interceptada, rociada con combustible y prendida en llamas en la colonia Omiltemi, casi frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos. Ese mismo día se reportó al menos otro ataque en las inmediaciones del Mercado Central.

Fuentes periodísticas señalan que entre las víctimas hay dos mujeres y dos niñas, una mujer y su nieta y una madre con su hija, con quemaduras de diversa gravedad; algunas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Testigos describieron escenas de pánico mientras los pasajeros intentaban salir de las unidades envueltas en llamas.

La ola de agresiones obligó a los concesionarios a suspender de inmediato la circulación de unidades locales y foráneas, lo que dejó a la ciudad con movilidad reducida. Como consecuencia, directores de planteles, padres y autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases para el lunes 29 de septiembre en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato e incluso en la Universidad Autónoma de Guerrero. En redes sociales y comunicados municipales se hizo un llamado urgente a reforzar la presencia federal.

Gobierno del estado y fuerzas federales montaron operativos el mismo lunes para resguardar puntos estratégicos, y algunas rutas se reactivaron de forma parcial bajo vigilancia. Sin embargo, la Fiscalía de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones sobre los responsables de los ataques.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Jalisco, detenido ‘Viejón’, cabecilla de "La Barredora"
Tras intensas lluvias en Xalapa se reportaron al menos 34 viviendas dañadas y afectaciones en la infraestructura eléctrica
Presunto responsable del homicidio de un adolescente, ocurrido en septiembre en Zinapécuaro, Michoacán es vinculado a proceso
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Más información de la categoria
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Bajo control, situación en Coahuayana: Bedolla
Comentarios