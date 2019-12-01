Por ola de violencia suspenden clases y transporte público en Chilpancingo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 13:47:24

Chilpancingo, Guerrero, a 29 de septiembre 2025.- La nueva ola de violencia que se vive en Chilpancingo, Guerrero, provocó la suspensión de clases y del transporte público desde las primeras horas del 29 de septiembre.

Según medios locales, pocas unidades de transporte público salieron a dar servicio en la capital guerrerense.

Además, personal de la Secretaría de Seguridad Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recorren las calles de Chilpancingo tras los hechos violentos de los últimos días.

De igual forma, en distintos puntos de la ciudad fueron instaladas bases de Policía Estatal, Guardia Nacional y corporaciones federales, con patrullajes permanentes para impedir nuevos ataques en la zona.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, se enfrentaron dos grupos delincuenciales que disputan territorios en Chilpancingo.

Asimismo, el pasado fin de semana fueron asesinados a balazos dos distribuidores de pollo del Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.