Privan de la vida en la puerta de su casa a un individuo en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 15:43:29

Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un joven de 25 años, fue asesinado a balazos en las afueras de su domicilio en la colonia Victoriano Anguiano, de la cabecera municipal San Juan Nuevo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Curpite, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Jorge Alberto C., de 25 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.