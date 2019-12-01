Cae “El Talibán”: Golpe a célula criminal vinculada con el secuestro de mineros y turistas en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 21:29:50

*¡Cacería contra el crimen organizado! Fuerzas federales capturaron a cinco delincuentes relacionados con dos de los casos más estremecedores de violencia en el sur de Sinaloa: el secuestro de diez trabajadores mineros en Concordia y la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán.

Culiacán, Sin., a 18 de octubre de 2026.— La maquinaria de seguridad federal volvió a golpear a las estructuras criminales que mantienen bajo amenaza al sur del estado.

En dos operativos realizados en los municipios de El Rosario y Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, lograron la detención de Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, y otros cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva, a quienes las autoridades vinculan con hechos de extrema violencia.

Las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia militar que permitieron ubicar a los sospechosos y asegurar armamento y equipo táctico presuntamente utilizado por la organización criminal.

La sombra de los diez mineros secuestrados

Uno de los señalamientos más graves contra esta célula está relacionado con el caso de los diez trabajadores de una empresa minera que fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, un acontecimiento que provocó indignación nacional y dejó a familias enteras sumidas en la incertidumbre.

Las autoridades investigan la presunta participación de los detenidos en estos hechos, así como su posible responsabilidad en otros actos de violencia registrados en la región.

Pero el horror no termina ahí.

Cuatro turistas también en la mira del crimen

La misma célula delictiva es investigada por su presunta relación con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán.

Lo que debía ser una visita al puerto sinaloense terminó convertido en una pesadilla para las víctimas y sus familias.

Ambos casos forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer la actuación de grupos criminales en el sur del estado.

Inteligencia militar les sigue los pasos

Las detenciones en El Rosario y Mazatlán representan un nuevo avance de las investigaciones federales contra las estructuras delictivas que operan en esta zona de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que continuará con las acciones coordinadas de inteligencia, investigación y despliegue operativo para localizar a otros presuntos responsables, desarticular organizaciones criminales y combatir la impunidad.

Cinco detenidos, armamento asegurado y dos casos que siguen sacudiendo a Sinaloa

Ahora, las investigaciones deberán determinar qué participación tuvo cada uno de los capturados en los secuestros y homicidios que se les atribuyen.

Mientras tanto, permanece una pregunta que exige respuestas: ¿quiénes ordenaron estos crímenes y cuántos integrantes de la estructura criminal siguen en libertad?