Ex fiscal de Chihuahua será llevado al Altiplano; enfrenta cargos por traición a la patria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 08:01:03

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 19 de octubre 2026.- El ex fiscal general de Chihuahua, César “N”, será trasladado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Estado de México, en donde comparecerá ante un juez federal y enfrentará cargos por traición a la patria, según informó su abogado defensor, Héctor Villasana.

“La orden de la juez federal es que sea trasladado a la Ciudad de México para tener lo mismo que tuvimos aquí, pero allá en el Altiplano”, indicó.

“El licenciado va bien, va fuerte, va entero y la resolución del día de hoy nos favorece y nos ayuda”, declaró el abogado.

Según el litigante, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a su cliente tras enfrentar una audiencia por permitir la participación de dos agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, en la cual un juez decidió no imponerle la medida de prisión preventiva.

Por su parte, el encargado de Despacho de la Fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, confirmó que César “N” quedó bajo custodia federal, pero comentó que el Ministerio Público de la Federación cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfuncionario por una causa distinta a la investigación abierta en Chihuahua.

“Respetamos la determinación judicial, el proceso en Chihuahua sigue su curso, sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César JM, minutos después de haber concluido la audiencia y ahora se encuentra en custodia federal”, dijo Loya Chávez.