Frena la extorsión; conoce la importancia de denunciar al 089

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Denunciar de forma anónima al 089 es una herramienta fundamental para frenar la extorsión telefónica y proteger a la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que, a través de la Guardia Civil, cada reporte ciudadano aporta información valiosa para identificar números de origen, detectar nuevas modalidades de operación y fortalecer las investigaciones orientadas a desarticular a los grupos dedicados a este delito.

El proceso inicia cuando una persona se comunica para reportar una llamada sospechosa, amenaza o exigencia económica. A través de este canal de denuncia anónima, el usuario puede proporcionar datos clave sobre el evento, tales como el número telefónico de origen, el tipo de amenaza y las exigencias recibidas, con absoluta confidencialidad.

Esta información permite generar registros y detectar coincidencias entre distintos reportes. Por ejemplo, cuando un mismo número telefónico es señalado en varias ocasiones, los datos pueden contribuir a identificar patrones de operación, relacionar posibles casos y aportar elementos para las labores de inteligencia e investigación de las autoridades competentes.

Cada reporte permite identificar los mecanismos utilizados para engañar a la ciudadanía, emitir recomendaciones preventivas oportunas y robustecer las acciones operativas. Asimismo, en coordinación con las instancias de procuración de justicia, la información recabada contribuye a fortalecer las investigaciones para ubicar, desarticular y llevar ante la ley a los grupos dedicados a la extorsión.

Además, cuando una persona solicita orientación de manera oportuna, el personal especializado de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil puede brindarle acompañamiento para evitar que continúe bajo amenazas o realice depósitos económicos derivados del engaño. Por ello, la SSP recomienda interrumpir la comunicación con los presuntos extorsionadores, verificar la información por medios independientes y reportar lo sucedido.

La SSP reitera que no es necesario esperar a perder dinero para reportar un intento de extorsión. Incluso cuando la llamada haya terminado o no se haya realizado ningún depósito, la información puede resultar útil para prevenir nuevos casos. Ante cualquier intento de extorsión, recuerda: Cuelga, Verifica y Marca 089.