Asaltan a adulto mayor y lo despojan de 100 mil pesos en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 16:33:09

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Dos sujetos armados despojaron de 100 mil pesos en efectivo a un adulto mayor, luego de que retirara el dinero de una sucursal bancaria en esta ciudad.

De acuerdo con la información de las autoridades, indicaron que un hombre de 71 años acudió a la sucursal de Banorte ubicada en la esquina de la avenida Lázaro Cárdenas y Gertrudis Bocanegra, en la colonia Cuauhtémoc, con la intención de retirar dinero.

Una vez que realizó la operación el hombre salió con los 100 mil pesos en su poder, sin embargo fue interceptado por dos sujetos los cuales pistola en mano lo despojaron del dinero, para luego huir en una motocicleta.

Con base en lo anterior se implementó un operativo policial en la búsqueda de los ladrones sin que se haya reportado detención alguna.