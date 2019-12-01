Estallan productores de Tierra Caliente de Michoacán: Bloquean la carretera Apatzingán - Cuatro Caminos contra venta de empacadora 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 11:55:58

Múgica, Mich., a 19 de octubre de 2026 .— La inconformidad de productores agrícolas estalló este lunes en Cuatro Caminos, donde un bloqueo sobre la carretera Apatzingán–Nueva Italia encendió las alertas y puso en el centro de la polémica una disputa por la venta de una empacadora de fruta que, según sus operadores, ha estado bajo su responsabilidad durante casi dos décadas mediante un contrato de comodato.

La movilización, registrada en las inmediaciones del monumento ecuestre a Emiliano Zapata, en el municipio de Múgica, coincidió con la presencia del dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia, quien había anunciado su participación en una protesta para respaldar los reclamos de los productores.

El conflicto amenaza con escalar más allá de una disputa por un inmueble: los inconformes sostienen que la posible venta de la empacadora pondría en riesgo una infraestructura estratégica para la comercialización de productos agrícolas de Tierra Caliente, en una región donde el ingreso de miles de familias depende de la venta de sus cosechas.

Una empacadora en el centro de la tormenta

La denuncia de los productores apunta a una decisión que consideran perjudicial para sus intereses: la posible venta de las instalaciones de la Empresa Integradora de Productores de Mango y Frutas Tropicales Michoacán, S.A. de C.V., que ha operado bajo la figura de comodato durante casi 20 años.

De acuerdo con los señalamientos difundidos por sus representantes, la propiedad estaría incluida entre los bienes estatales cuya venta fue autorizada por el Congreso de Michoacán. Los productores cuestionan las condiciones de una operación que, aseguran, amenaza con arrebatarles una herramienta fundamental para colocar su fruta en el mercado.

Pero la controversia se vuelve todavía más explosiva por las cifras que han puesto sobre la mesa.

Leonardo Santibáñez, representante de los afectados, denunció que se les habría planteado la compra del inmueble por 250 millones de pesos, mientras que, según su versión, el avalúo de la propiedad sería de apenas 29 millones.

La diferencia es monumental. Sin embargo, ambas cantidades requieren ser contrastadas con los documentos oficiales de valuación y la propuesta formal de compraventa para determinar las condiciones reales de la operación.

El miedo a perder el control de su fruta

Los productores advierten que el problema no termina en las paredes de una empacadora. En juego estaría la capacidad de procesar, certificar y comercializar cosechas de mango y otras frutas tropicales, además de contar con mejores condiciones para negociar sus productos.

Según las estimaciones de sus representantes, la controversia podría afectar a más de 2 mil 300 productores, así como a decenas de trabajadores directos y cientos de empleos indirectos.

Mango, limón, toronja y papaya forman parte de la actividad agrícola que da sustento a numerosas familias de la región. Los inconformes sostienen que contar con infraestructura de empaque y comercialización les permite competir en mejores condiciones y evitar que sus cosechas queden sujetas a las condiciones impuestas por intermediarios.

De ahí que la defensa de la planta se haya convertido en una disputa por algo más que un terreno: el temor es perder capacidad de negociación en una actividad económica que ya enfrenta suficientes dificultades para colocar sus productos a precios rentables.

Memo Valencia se suma a la protesta

La presencia de Memo Valencia en el monumento a Emiliano Zapata dio visibilidad política a la inconformidad. El dirigente priista había anunciado su participación en la movilización para acompañar los reclamos relacionados con el futuro de la empacadora.

Mientras tanto, el bloqueo carretero reportado por los canales de alerta vial volvió a colocar a Cuatro Caminos en el centro de la atención pública, con afectaciones para quienes transitan por uno de los puntos de conexión de la región.

El reclamo también pone sobre la mesa una pregunta que las autoridades deberán responder con documentos y explicaciones públicas: ¿cuáles son las condiciones jurídicas y económicas bajo las que se pretende vender el inmueble y qué alternativas se ofrecen a los productores que lo han utilizado durante años?

Hasta ahora, las denuncias de los inconformes no sustituyen la necesidad de conocer la postura oficial, los avalúos correspondientes y las condiciones del comodato. Pero sí revelan la dimensión del conflicto que se abrió en torno a una infraestructura considerada estratégica por sus operadores.

En Cuatro Caminos, la disputa por la empacadora ya salió de los escritorios y llegó a la carretera. Los productores exigen respuestas y el Gobierno de Michoacán enfrenta el desafío de aclarar una operación cuestionada por quienes aseguran que su futuro económico está en juego.