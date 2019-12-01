En Morelia, Michoacán: Detiene la GC a presunto ladrón, estaba armado

En Morelia, Michoacán: Detiene la GC a presunto ladrón, estaba armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 16:00:28
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Morelia, Michoacán, a 19 d octubre de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por elementos de la Guardia Civil en las inmediaciones de la zona industrial, se logró la detención de un hombre y aseguraron una pistola abastecida.

Al respecto se informó que el ahora requerido fue señalado por supuestamente intentar despojar a una persona de su unidad. Durante la intervención, los agentes localizaron un arma corta, que quedó asegurada como parte de las investigaciones.

Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con la pistola, para establecer su posible responsabilidad en los hechos y determinar su situación jurídica.

Es de mencionar que no se dio a conocer la identidad del detenido, el calibre del arma ni el punto exacto donde ocurrió el intento de robo. Tampoco se informó si hubo personas lesionadas.

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