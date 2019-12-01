Capturan al "Talibán" y cuatro presuntos criminales más; los vinculan con homicidio de 10 mineros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 07:31:19

Mazatlán, Sinaloa, a 19 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal anunció la captura de Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, así como de otros cuatro presuntos criminales, durante dos operativos en el estado de Sinaloa, más específicamente en El Rosario y Mazatlán.

Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los cinco detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero en La Concordia.

Igualmente, estarían relacionados con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, en El Rosario fueron capturadas cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, señaladas como integrantes del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias “Casco” o el “81”.

Un día después cayó “Talibán” en Mazatlán, en posesión de armamento y un vehículo. Las autoridades lo identifican como persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”; ambos mandos son señalados como jefes regionales de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

En el boletín de prensa se detalló que en las acciones operativas participaron fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea y coordinación de la Seguridad Pública estatal.