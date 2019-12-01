Privan de la vida en Guadalajara al exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano; familia exige esclarecer el crimen

Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio de 2026.- La identidad del hombre asesinado durante un ataque armado ocurrido el pasado 7 de julio en Guadalajara, Jalisco, fue confirmada este viernes como la de Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas y exlegislador federal. Sus familiares solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer el homicidio y llevar ante la justicia al responsable.

El ataque se registró al interior de una paletería ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el cruce de las calles Experiencia y Cintra. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, policías y paramédicos localizaron a un hombre con una herida de bala en el cráneo, quien ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias y testimonios recabados, el agresor arribó al sitio a bordo de una motocicleta color naranja, descendió del vehículo, disparó de manera directa contra la víctima y huyó. La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Guadalajara, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación.

La confirmación de la identidad fue hecha por Juan Carlos Medrano Quezada, hermano de la víctima, quien señaló que la familia recibió la noticia con sorpresa y consternación. Además, pidió a las autoridades de Jalisco y al Gobierno federal esclarecer el móvil del ataque y castigar a quien resulte responsable.

Explicó que, tras enfrentar un proceso judicial que consideró una persecución política, Benjamín Medrano dejó Zacatecas y residió en diversas entidades del país, así como en Estados Unidos.

Posteriormente, luego de obtener una resolución favorable en ese proceso, se estableció en Guadalajara. Informó también que sus restos serán trasladados a Nochistlán, Zacatecas, donde será sepultado en una ceremonia privada.

Por su parte, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la Fiscalía de Jalisco notificó que Medrano falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el cráneo.

Precisó que el crimen ocurrió el 7 de julio, pero su identidad pudo confirmarse hasta la madrugada de este viernes, debido a que al momento del ataque no portaba documentos de identificación.

El fiscal agregó que el exfuncionario mantenía una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública en 2022, relacionada con su gestión al frente del patronato de la Feria de Zacatecas. No obstante, aclaró que en 2025 una resolución judicial dejó sin efecto la orden de aprehensión que existía en su contra, por lo que al momento de su muerte no era considerado prófugo de la justicia.

Benjamín Medrano Quezada nació el 16 de agosto de 1966 y tenía 59 años. A lo largo de su trayectoria política fue diputado local en Zacatecas de 2010 a 2013, presidente municipal de Fresnillo y posteriormente diputado federal durante el periodo 2015-2018.