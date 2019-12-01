Caen en Chiapas 5 presuntos integrantes de grupo delictivo de Sinaloa; les aseguran armas, estupefacientes y vehículos

Caen en Chiapas 5 presuntos integrantes de grupo delictivo de Sinaloa; les aseguran armas, estupefacientes y vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 14:49:13
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Frontera Comalapa, Chiapas, a 10 de julio 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a cinco presuntos integrantes de un grupo delincuencial de Sinaloa durante un operativo en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en la acción operativa les decomisaron un arma de fuego, cuatro vehículos, además de 49 dosis con características propias de la cocaína y 24 bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana.

Igualmente se dio a conocer que los sospechosos fueron identificados como Jesús “N”, Víctor “N”, Guillermo “N”, Gabriel “N” y Adán “N”, a quienes se les aseguraron un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 10 cargadores abastecidos, 240 cartuchos útiles del mismo calibre, un chaleco táctico con placas balísticas y tres artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

También se detalló que fueron incautadas cuatro unidades: Una camioneta Toyota Hilux, color blanco, con reporte de robo; un Jeep Ranger, color blanco; un Volkswagen, color verdey Volkswagen tipo Derby, color gris, así como tres motocicletas.

La SSP manifestó que “los cinco detenidos, junto con el armamento, narcóticos, vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes. Cabe señalar que los cinco detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa”.

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