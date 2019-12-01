Localizan sin vida a exalcalde de Gómez Farías; presentaba varias lesiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 16:44:12

Gómez Farías, Jalisco, a 10 de julio de 2026.- Las autoridades de Jalisco investigan la muerte del exalcalde de Gómez Farías, José Ramírez Yáñez, quien fue encontrado sin vida y con visibles huellas de violencia en un predio del municipio. El exfuncionario, de aproximadamente 69 años, gobernó esa localidad durante el periodo 1992-1995.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió la noche del miércoles 8 de julio en una pileta de agua del Pozo de Bombeo No. 5, ubicado en la delegación La Cofradía, en el municipio de Gómez Farías.

Según la información disponible, uno de sus hijos acudió al predio y observó el vehículo de su padre estacionado en el lugar, situación que le pareció fuera de lo habitual. Al inspeccionar el sitio encontró el cuerpo dentro de la pileta y lo reconoció por la ropa que vestía, por lo que solicitó apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para confirmar el reporte y acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses iniciaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y su posterior entrega a los familiares.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que José Ramírez Yáñez presentaba diversas lesiones en la cabeza, una herida de aproximadamente 20 centímetros en el cuello y otras dos en el pecho.

Además de su trayectoria política, era ingeniero agrónomo y se dedicaba al cultivo de orégano en su municipio natal.

Tras confirmarse el fallecimiento, el Ayuntamiento de Gómez Farías expresó sus condolencias mediante un mensaje en redes sociales, en el que lamentó la muerte del exmandatario municipal y manifestó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.