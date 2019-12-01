Privan de la vida a un joven en la colonia Gene de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:40:18

Zamora, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Un joven fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Gene, la víctima al momento esta sin identificar.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas de este jueves cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Níquel casi esquina con Valerio Trujano.

Uniformados de la Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde encontraron a un jovencito lesionado por lo que acordonaron y pidieron una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y al revisar al herido confirmaron el deceso debido a la lesión que presentaba en la cabeza.

El occiso está en calidad de desconocido, solo se dijo que tiene aproximadamente 18 años de edad, el cual vestía pantalón gris claro, sudadera y gorra negra, así como tenis blancos con negro.

Minutos después llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales, quienes procesaron la escena del crimen y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes y sea identificado.