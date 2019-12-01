Privan de la vida a regidor de Morena en Cuernavaca; había denunciado amenazas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:00:47

Cuernavaca, Morelos, a 4 de noviembre de 2026.- El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles, en un ataque directo registrado en el poblado de Acapantzingo, luego de que durante los últimos meses denunciara presuntas irregularidades y amenazas de grupos delincuenciales en la capital morelense.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario municipal salió de las instalaciones del ayuntamiento a bordo de su automóvil azul y se dirigía a las oficinas de la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado cuando fue interceptado por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra él.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando el regidor viajaba acompañado de su esposa. Los atacantes dispararon contra su cabeza y posteriormente escaparon del lugar.

Rivas Ríos tuvo una trayectoria vinculada con distintas causas sociales en Morelos. Desde su posición en el cabildo cuestionó la actuación del gobierno municipal, denunció la operación de bares clandestinos y criticó la estrategia de seguridad implementada en Cuernavaca, además de señalar que había recibido amenazas de grupos delictivos.

Horas antes de su asesinato, el funcionario también había realizado señalamientos públicos contra la empresa Verde Portenta, a la que acusó de promover desarrollos inmobiliarios en distintos puntos de la ciudad y de presuntos vínculos con autoridades municipales.

Asimismo, participó en movilizaciones contra el incremento a la tarifa del transporte público y mantuvo exigencias de justicia por el asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado.