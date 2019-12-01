Bedolla cierra octubre entre los cinco gobernadores con mayor confianza del país

Bedolla cierra octubre entre los cinco gobernadores con mayor confianza del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:26:31
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Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.– Alfredo Ramírez Bedolla cerró octubre con 43.7% en percepción de confianza, según la encuesta de Massive Caller del 29 de octubre de 2026. El resultado colocó al gobernador de Michoacán en el quinto lugar nacional.

En números redondos, más de cuatro de cada diez personas consultadas en la medición sobre Michoacán expresaron confianza en Bedolla. El mandatario quedó a 2.5 puntos porcentuales del cuarto lugar y se ubicó por delante de los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y San Luis Potosí, que ocuparon del sexto al noveno puesto.

Manolo Jiménez, de Coahuila, encabezó la lista con 53%. Le siguieron Maru Campos, de Chihuahua, con 50.9%, Tere Jiménez, de Aguascalientes, con 49.7%, y Clara Brugada, de la Ciudad de México, con 46.2%.

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