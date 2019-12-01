Marina y SSPC de García Harfuch capturan a jefe criminal en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 18:30:28

*La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, y autoridades estatales y municipales, logró la detención de Samuel “N”, alias “Panda”, señalado como presunto líder de una organización delictiva vinculada con secuestros, extorsiones, venta de drogas y tráfico ilegal de combustible en el sur de Veracruz.

Coatzacoalcos, Ver., a 4 de noviembre de 2026. — ¡Se cerró el cerco contra el “Panda”! Un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales permitió la captura de Samuel “N”, identificado por las autoridades como presunto líder regional de un grupo criminal con operaciones en Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La detención fue resultado de meses de investigaciones encabezadas por la Secretaría de Marina, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch, así como de corporaciones de seguridad estatales y municipales.

El despliegue culminó en la colonia Estero del Pantano, en Coatzacoalcos, donde las autoridades lograron detener al presunto operador criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Marina, SSPC y policías locales cierran filas contra el crimen

La captura puso de manifiesto la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada en el sur de Veracruz.

La Secretaría de Marina tuvo un papel central en las labores de inteligencia naval, investigación, análisis de información y seguimiento de los movimientos del presunto líder criminal.

Por su parte, la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, participó en el esfuerzo de coordinación federal que permitió concretar la operación junto con las autoridades navales, estatales y municipales.

Las corporaciones de seguridad del estado y los municipios también formaron parte de las acciones conjuntas desarrolladas durante las investigaciones, particularmente en los operativos realizados desde enero de 2026.

El secuestro de dos empresarios destapó la red criminal

Las investigaciones comenzaron en enero de 2026, después del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque.

Este hecho permitió a las autoridades obtener información sobre las actividades de una organización delictiva que presuntamente operaba en varios municipios del sur veracruzano.

Durante ese mismo mes, elementos navales, estatales y municipales realizaron una intervención en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, donde desmantelaron un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad.

En aquella acción fue detenido un individuo identificado con el alias de “Sparta”, cuya captura formó parte de las investigaciones que posteriormente permitieron identificar a Samuel “N” como presunto líder regional.

Lo tenían ubicado: Inteligencia naval permitió dar con el “Panda”

Con la información obtenida, las autoridades lograron identificar patrones de movilidad, posibles ubicaciones y zonas de operación de Samuel “N”.

Las investigaciones también establecieron sus posibles vínculos con delitos de secuestro, extorsión, comercialización de drogas y venta ilícita de combustible.

Una vez confirmada la existencia de una orden de aprehensión en su contra por privación ilegal de la libertad, las instituciones participantes desplegaron el operativo que culminó con su detención en Coatzacoalcos.

163 detenidos y 40 millones de pesos de afectación al crimen organizado

La captura forma parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual las autoridades federales, estatales y municipales buscan debilitar las estructuras delictivas que operan en el sur de Veracruz.

De acuerdo con el balance oficial, las acciones coordinadas han permitido la detención de 163 personas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones criminales que mantienen presencia en la región.

Además, las autoridades estiman una afectación económica de 40 millones de pesos a los grupos delictivos, como resultado de las operaciones de seguridad e investigación.

Marina y SSPC mantienen coordinación para combatir la violencia

La detención de Samuel “N”, alias “Panda”, representa, según las autoridades, un avance en el debilitamiento de una estructura delictiva presuntamente relacionada con actividades que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias veracruzanas.

La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades estatales y municipales reiteraron, mediante el comunicado conjunto, su compromiso de mantener las labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional para combatir a los grupos generadores de violencia.

¡El “Panda” ya está detenido! Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen, mientras las corporaciones de seguridad continúan las acciones contra la delincuencia organizada en el sur de Veracruz.