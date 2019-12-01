Fallece joven tras ser atropellada por camión en la localidad de La Griega en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:33:19

El Marqués, Querétaro, 4 de noviembre de 2026.- Una joven de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida luego de ser atropellada por un camión tipo torton en La Griega, El Marqués.

El accidente ocurrió sobre la avenida Emiliano Zapata, a la altura de La Ermita, cuando la joven intentó cruzar la vialidad, sin embargo, la pesada unidad la embistió y le provocó lesiones que le causaron la muerte.

A la zona se solicitó la intervención de analistas de Protección Civil de El Marqués, quienes al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La vialidad fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes acudieron para tomar conocimiento y esperar el arribo de peritos para el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar que el operador de la unidad fue detenido y puesto a disposición de la FGE, donde se determinará su situación jurídica.