Balean a una pareja en Zinapécuaro, Michoacán; el hombre falleció y la mujer quedó herida

Balean a una pareja en Zinapécuaro, Michoacán; el hombre falleció y la mujer quedó herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 17:28:38
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Zinapécuaro, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- Un saldo de un hombre muerto y una mujer herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja, hechos registrados en la localidad de Bocaneo (San Pedro), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la tienda de abarrotes Marín, en la referida comunidad, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de confirmar la muerte de un hombre.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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