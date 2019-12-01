Secretaria del Bienestar de Uruapan enfrentará desde prisión el proceso por presunto encubrimiento en el homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 12:35:22

*La funcionaria Rosa Alejandra “N” permanecerá en prisión preventiva justificada; es madre de uno de los exescoltas del exalcalde y tía de otros dos implicados en investigaciones de la Fiscalía de Michoacán.

Uruapan, Mich., a 3 de noviembre de 2026.— Las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, alcanzaron a una integrante de la administración municipal, luego de que un juez de Control vinculara a proceso a Rosa Alejandra “N”, titular de la Secretaría del Bienestar Municipal, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La determinación judicial fue confirmada por el vicefiscal Israel Vega Rodríguez durante una rueda de prensa, en la que detalló que a la funcionaria se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecerse un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, el Ministerio Público y la defensa podrán presentar nuevos datos de prueba que permitan esclarecer la presunta participación de la servidora pública en los hechos investigados.

Uno de los aspectos que destacan en el caso son los vínculos familiares de Rosa Alejandra “N” con tres personas detenidas y relacionadas con distintas investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La funcionaria es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas personales de Carlos Manzo. Asimismo, es tía de Christian “N”, conocido como “El Vikingo”, y de Alexis “N”, apodado “El Brilloso”.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, Alexis “N” está relacionado con el homicidio del exalcalde, mientras que Christian “N” es investigado por el delito de extorsión.

Los tres hombres permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, uno de los penales federales de máxima seguridad del país.

La vinculación a proceso de la secretaria del Bienestar Municipal representa una nueva actuación judicial dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manzo, aunque hasta el momento la información difundida no precisa cuáles habrían sido las acciones concretas mediante las que la funcionaria presuntamente incurrió en encubrimiento.

Con esta resolución, Rosa Alejandra “N” continuará sujeta al proceso penal mientras las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su posible responsabilidad.