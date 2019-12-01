Revientan Harfuch, FGR y Marina su escondite a “El Chino”: Cae capo del lavado en exclusiva residencia de CDMX; escondía una fortuna de 43 millones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:04:42

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026.- Un arsenal de dinero en efectivo, documentos migratorios, droga y vehículos quedó al descubierto tras un operativo de fuerzas federales en una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México. El objetivo: Bojun “N”, alias “El Chino”, señalado como presunto líder de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas.

El golpe fue ejecutado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde elementos de la Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y policías de la Ciudad de México desplegaron un operativo para catear un inmueble identificado durante las investigaciones.

El resultado fue contundente: 920 mil dólares y 26 millones 976 mil pesos en efectivo, una fortuna que, convertida a moneda nacional, representa aproximadamente 43 millones 720 mil pesos.

Pero el dinero no fue lo único que encontraron los agentes.

Durante el cateo también fueron asegurados teléfonos celulares, documentación, diversas credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes, cartuchos y varios vehículos.

De acuerdo con las investigaciones, Bojun “N”, de 41 años, presuntamente encabezaba una red criminal con operaciones en tres puntos estratégicos del país: la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

Las actividades atribuidas a esta organización no se limitaban a mover dinero de procedencia ilícita. Las indagatorias la relacionan también con el tráfico de armas y de personas, dos delitos que podrían revelar la dimensión de una estructura criminal con capacidad para operar en distintas regiones de México.

Un seguimiento que terminó en una detención

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia, vigilancia fija y móvil, así como seguimiento de las actividades del líder de la organización.

Con los datos de prueba recabados, las autoridades identificaron un inmueble presuntamente vinculado con las operaciones ilícitas y solicitaron una orden de cateo ante un Juez de Control.

Una vez obtenida la autorización judicial, las corporaciones desplegaron el operativo en Miguel Hidalgo, donde finalmente localizaron y detuvieron a “El Chino”.

Tras su captura, le fueron leídos sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, junto con el dinero y los demás objetos asegurados. Será esta autoridad la que determine su situación jurídica y profundice las investigaciones para establecer el alcance de la red y posibles responsabilidades de otros involucrados.

Un golpe a las finanzas del crimen

Más allá de la detención, el aseguramiento de más de 43 millones de pesos representa un golpe a los recursos económicos de una organización dedicada a múltiples actividades delictivas.

La pregunta ahora es cuánto dinero habría circulado por esta estructura, quiénes participaban en sus operaciones y qué otros vínculos podrían salir a la luz a partir de los documentos, teléfonos y credenciales migratorias encontrados durante el cateo.

Por ahora, las autoridades han confirmado la detención de Bojun “N” y el aseguramiento de los recursos, mientras las investigaciones continúan para determinar la dimensión real de esta presunta red criminal.