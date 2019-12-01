Cae "El Chamukín" en Uruapan: SSP Michoacán golpea a las células delictivas y reporta el octubre con menos homicidios en 12 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:35:33

*La captura del presunto extorsionador, señalado por operar en negocios y distribuir droga, destaca entre los resultados de octubre; la Guardia Civil también aseguró un fusil de alto poder, metanfetamina y vehículos. En Michoacán, la cifra de homicidios dolosos cayó a 65 durante el mes.

Morelia, Mich., a 4 de noviembre de 2026.— La ofensiva de seguridad en Michoacán sigue arrojando resultados y Uruapan se convirtió en uno de los principales escenarios de los operativos contra presuntos integrantes de estructuras criminales. Entre las detenciones más relevantes de octubre destaca la captura de Kevin “N”, alias “El Chamukín”, identificado por las autoridades como objetivo prioritario y presuntamente relacionado con extorsiones a comerciantes, distribución de droga y comercialización de alcohol adulterado.

La detención fue concretada por elementos de la Guardia Civil durante recorridos de vigilancia sobre la calle Tlaxcala, en Uruapan. Junto con Kevin “N” también fue arrestado Diego “N”, a quien le aseguraron 27 envoltorios con una sustancia granulosa con características de metanfetamina, un fusil calibre 7.62 milímetros y un vehículo.

El golpe representa una de las acciones destacadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dentro de los resultados operativos de octubre, periodo en el que las corporaciones de seguridad mantuvieron despliegues coordinados para detener a presuntos generadores de violencia y retirar de circulación armas, drogas y vehículos relacionados con actividades delictivas.

Pero no fue el único golpe en Uruapan.

En otra intervención, José “N” fue detenido por su presunta participación en el robo de un vehículo a mano armada. Durante su captura le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles y una motocicleta. Posteriormente, mediante el intercambio de información entre autoridades, fue identificado como presunto generador de violencia y posible integrante de una célula delictiva con operaciones en la región.

También fueron capturados Carlos “N” e Ismael “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A estas acciones se suma la detención de Juan “N”, presuntamente relacionado con extorsiones contra establecimientos comerciales de Uruapan. En los distintos operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos y sustancias ilícitas.

Casi 4 mil detenidos y 939 armas aseguradas

Las cifras presentadas por la SSP muestran la dimensión de los despliegues realizados durante casi un año.

Del 6 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, las operaciones coordinadas de seguridad permitieron poner a disposición del Ministerio Público a 3 mil 887 personas, de las cuales 611 fueron identificadas como presuntamente vinculadas con células delictivas.

En el mismo periodo fueron asegurados:

- 4 mil 151 vehículos.

- 939 armas de fuego.

- Más de 66 mil cartuchos.

Se trata de miles de intervenciones que han permitido debilitar las capacidades operativas de grupos criminales y retirar armamento de circulación.

Octubre cierra con la cifra más baja en homicidios en 12 años

A los resultados de las detenciones y aseguramientos se suma un indicador que destaca en el balance de seguridad estatal: Michoacán cerró octubre con 65 homicidios dolosos, cinco menos que los 70 registrados durante septiembre.

La reducción mensual fue de 7.1 por ciento y, de acuerdo con las cifras difundidas por la SSP, representa el registro más bajo para un mes de octubre en los últimos 12 años.

La comparación histórica también muestra una diferencia considerable frente a octubre de 2021, cuando se contabilizaron 259 personas fallecidas por homicidio doloso. En octubre de 2026 fueron 65, es decir, 194 víctimas menos, una reducción aproximada del 74.9 por ciento.

El balance coloca los operativos de la Guardia Civil y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el centro de la estrategia de seguridad estatal.

Mientras Uruapan continúa siendo escenario de acciones contra presuntos integrantes de estructuras criminales, la SSP reporta detenciones de objetivos prioritarios, aseguramiento de armamento y una disminución de los homicidios dolosos.

La captura de “El Chamukín” y los otros presuntos generadores de violencia forma parte de ese despliegue, cuyos resultados de octubre dejan una cifra histórica en materia de homicidio doloso para la entidad.