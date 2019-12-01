Detienen a oficial mayor del ayuntamiento de Buenavista, Michoacán; portaba un arma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 19:06:39

Buenavista, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- En posesión de un arma corta abastecida con cargador y cartuchos útiles, fue aprehendido Javier Prieto Álvarez, de 39 años, oficial mayor del ayuntamiento de este municipio.

Sobre el particular se informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Civil realizacan recorridos a tierra en calles de la cabecera municipal.

En un momento determinado sobre la avenida José María Morelos y Pavón Sur, detectaron a una persona en actitud sospechosa por lo que le marcaron el alto.

Fue al revisar la pertenencias de quien se identificó como Javier Prieto Álvarez, de 39 años, oficial mayor del ayuntamiento, que se le encontró en posesión de un arma corta, abastecida con cargador y cartuchos útiles.

Con base en lo anterior el requerido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.