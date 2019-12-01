Frente frío número 25 ocasionará bajas temperaturas en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 20:12:43

Chihuahua, Chihuahua, a 28 de diciembre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lanzó un aviso preventivo para la ciudadanía ante las bajas temperaturas que se pronostican para la noche de este domingo y la madrugada del lunes en diversas zonas del estado de Chihuahua.

El enfriamiento se debe al avance del frente frío número 25, el cual es reforzado por una masa de aire de origen ártico. Este fenómeno provocará heladas en municipios del norte de la entidad, además de la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en localidades como Juárez, Bocoyna y Madera.

Asimismo, se prevén precipitaciones ligeras y aisladas en municipios como Ahumada, Guadalupe, Janos, Cuauhtémoc, Parral y Jiménez, mientras que en Huejotitán, Parral y San Francisco del Oro podrían registrarse lluvias de intensidad dispersa a moderada, acompañadas de chubascos.

Para el martes 30 de diciembre continuará el ambiente extremadamente frío, con heladas generalizadas principalmente en la región serrana.

Ante estas condiciones, la CEPC recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial, para conocer las actualizaciones del estado del tiempo en la entidad.