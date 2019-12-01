Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán

Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:11:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- Los cuerpos de una pareja, hombre y mujer, que fueron asesinados a balazos se localizaron en un camino que conduce a la comunidad de La Aldea al norte de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida; hechos ocurridos en Morelia, Michoacán
Detienen a presunto homicida de alumno del CCH Sur; estaba hospitalizado
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Intensas lluvias dejan al menos 23 muertos y 8 desaparecidos en todo el país
Comentarios