Privan de la vida a pareja en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 10:11:38

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre 2025.- Los cuerpos de una pareja, hombre y mujer, que fueron asesinados a balazos se localizaron en un camino que conduce a la comunidad de La Aldea al norte de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta mañana de sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.