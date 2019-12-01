Privan de la vida a nutriólogo al interior de su consultorio en Reynosa, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:04:34

Reynosa, Tamaulipas, 14 de abril del 2026.- Un nutriólogo fue asesinado al interior de su consultorio en la colonia Petrolera de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en un hecho que ha generado preocupación por la violencia que enfrentan profesionistas y pequeños negocios en la región.

La víctima fue identificada como Jesús Eleazar Garza González, de 44 años de edad, quien fue encontrado sin vida la tarde del lunes dentro de su lugar de trabajo, ubicado sobre la calle Veracruz.

De acuerdo con medios locales, el profesionista había salido como de costumbre rumbo al gimnasio antes de iniciar su jornada laboral.

Sin embargo, con el paso de las horas dejó de responder llamadas y mensajes, lo que alertó a sus familiares.

Al acudir al consultorio, sus allegados lo encontraron tirado en el suelo con manchas de sangre, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al llegar, peritos confirmaron que presentaba al menos dos impactos de bala, los cuales le provocaron la muerte de manera casi inmediata.

La Fiscalía del Estado informó que ya inició una investigación para esclarecer el crimen, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Si bien las autoridades no han confirmado el móvil, versiones preliminares apuntan a que el ataque podría estar relacionado con extorsiones, una problemática que ha afectado a diversos sectores en la zona.