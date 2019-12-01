Hombre detenido en flagrancia por abuso sexual contra una niña de 10 años, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, 14 de abril del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra Rodolfo “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual cometido contra una niña de 10 años, en esta ciudad.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el pasado 22 de marzo, la víctima se encontraba en una cancha deportiva cuando fue sorprendida por el investigado, quien la abrazó y realizó tocamientos indebidos. En ese momento, la niña pidió ayuda, lo que permitió su detención en flagrancia.

El imputado fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar, de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Una vez integrada la Carpeta de Investigación, Rodolfo “N” fue llevado ante el Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.