Confirma Harfuch que desapariciones del alcalde de Taxco y su papá están ligadas a grupo michoacano

Confirma Harfuch que desapariciones del alcalde de Taxco y su papá están ligadas a grupo michoacano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:48:19
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Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que las desapariciones del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega, y de su padre, Juan Vega Arredondo, quienes fueron localizados con vida en la previa tras la implementación de un fuerte operativo, están ligadas a un grupo delincuencial de Michoacán.

“Todo indica que es la Familia Michoacana”, reveló.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal reveló detalles del operativo que derivó en la liberación del alcalde de Taxco y su padre, ocurridos días atrás.

Según lo comentado por el secretario García Harfuch, los eventos se desarrollaron de la siguiente manera:

  • 11 de abril: Se reportó la desaparición del padre del alcalde tras ser interceptado mientras circulaba por la carretera Taxco-Cuernavaca. Las autoridades destacaron que no hubo una exigencia económica a cambio de su libertad.
  • 12 de abril: Fue localizado el vehículo en el que viajaba la primera víctima.
  • 13 de abril: Tras iniciar las labores de búsqueda por cuenta propia, el alcalde de Taxco también fue reportado como no localizado.

Ante la doble desaparición, se instruyó un despliegue del Gabinete de Seguridad en coordinación con la gobernadora de Guerrero.

Finalmente, las dos víctimas fueron liberadas en territorio del Estado de México, donde quedaron bajo custodia de la policía estatal antes de ser trasladadas a Iguala, Guerrero.

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