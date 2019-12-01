Aprehenden a alias “La Chuya”, presunta homicida de una mujer en el municipio de Yurécuaro, Michoacán 

Aprehenden a alias “La Chuya”, presunta homicida de una mujer en el municipio de Yurécuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:15:11
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Yurécuaro, Michoacán, 14 de abril del 2026.- María Jesús “N”, alias “La Chuya”, quien es señalada de su posible responsabilidad en lacomisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Keyli Edith A., fue aprehendida por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el parciales se informó que con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el pasado 23 de marzo, cuando la víctima se encontraba cenando sobre la calle Ramón Corona, en la colonia 1 de Mayo, fue agredida a golpes por dos personas, que le ocasionaron la muerte.

De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía Regional, y dio inicio a las investigaciones que permitieron establecer la identidad y posible participación de María Jesús “N”, quien fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión y presentada ante el órgano jurisdiccional que resolvió vincularla a proceso, fijarle prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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