Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 22:07:57

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- Elementos del Ejército y la Fuerza Aérea destruyeron 25 plantíos de amapola y marihuana en Chihuahua, Durango y Sinaloa, como parte de las acciones para combatir las actividades ilícitas en el país.

Los trabajos se realizaron el 17 de noviembre mediante recorridos por tierra y sobrevuelos en los tres estados, donde localizaron nueve sembradíos de amapola y 16 de marihuana, en una superficie de más de tres hectáreas.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los plantíos fueron destruidos mediante la quema y fumigación, lo que representó una afectación económica estimada en más de ocho millones de pesos.

Finalmente, la dependencia señaló que estas acciones buscan reducir los recursos de grupos delictivos y continuar con las labores para contribuir a la seguridad de la población.