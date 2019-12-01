Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 20:30:08

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Un par de sujetos fueron detenidos en la localidad de La Laguna, en esta municipalidad; se les aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Al respecto se informó que elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia.

En un momento determinado tuvieron a la vista a dos sujetos, los cuales, al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron huir.

Acto seguido los agentes de la ley les dieron alcance y les aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico; finalmente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.