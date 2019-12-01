Privan de la vida a 3 personas al interior de un motel en San Francisco Lachigoló, Oaxaca

Privan de la vida a 3 personas al interior de un motel en San Francisco Lachigoló, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 22:58:34
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San Francisco Lachigoló, Oaxaca, a 8 de abril de 2026.- Un hecho violento registrado en la región de Valles Centrales, en Oaxaca, movilizó a corporaciones de seguridad luego de que tres personas fueran asesinadas en el interior de un motel, lo que activó un operativo de investigación para esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.

El ataque armado se perpetró dentro de un establecimiento ubicado en el municipio de San Francisco Lachigoló, en el distrito de Tlacolula, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de tres hombres con heridas provocadas por arma de fuego.

El reporte oficial señala que los hechos ocurrieron en un motel localizado a la altura de la carretera federal 190. Tras recibir el aviso, la Fiscalía desplegó un equipo multidisciplinario encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Unidad de Alto Impacto de Valles Centrales.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que, como parte de las primeras indagatorias, ya se cuenta con una línea de investigación sólida y se logró identificar a dos presuntos autores materiales del crimen.

De acuerdo con las autoridades, los agresores estarían vinculados a una célula delictiva que opera en esa zona, por lo que se implementó un reforzamiento del dispositivo de seguridad en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Los agentes realizan las diligencias periciales y ministeriales correspondientes, mientras que la institución continúa aplicando diversas técnicas de investigación para reforzar el caso y avanzar en la captura de los responsables, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

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