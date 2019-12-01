Anula corte de EU la condena al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; le da las gracias a Donald Trump

Washington, Estados Unidos, a 8 de abril de 2026.- La resolución de una corte de apelaciones en Estados Unidos reavivó el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, luego de que se informara la anulación de la condena de 45 años de prisión que enfrentaba por narcotráfico, dictada en 2024. El anuncio fue dado a conocer públicamente en medio de reacciones encontradas tanto en Honduras como en el ámbito internacional.

Durante una conferencia virtual transmitida desde una ciudad estadounidense no revelada, el exmandatario celebró la decisión judicial y expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump. “Es un borrón completo, es justicia total (...). Le damos las gracias al presidente Trump, a todos los amigos que sé que son miles y miles en Honduras y fuera de Honduras que nos han apoyado”, aseguró.

El mensaje fue difundido en una rueda de prensa encabezada por su esposa, Ana García, quien detalló que una corte de apelaciones anuló "la condena y sentencia", además de ordenar al juez Kevin Castel eliminar "el castigo impuesto en junio de 2024".

Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, había sido declarado culpable por colaborar en el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, en presunta asociación con figuras del crimen organizado como el mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.

En su intervención, el exgobernante sostuvo que la resolución valida su postura. “Hoy el sistema de justicia de los Estados Unidos me da la razón”, afirmó, al tiempo que solicitó al presidente Trump facilitar visas para su familia con el fin de reencontrarse.

Cabe recordar que Hernández fue beneficiado con un indulto en noviembre pasado, decisión que Trump justificó al señalar que el exmandatario, conocido como “JOH”, fue víctima de un “montaje” atribuido a la administración del demócrata Joe Biden. No obstante, dicha medida ha generado críticas, pues para diversos sectores contradice la política de combate frontal al narcotráfico impulsada por Washington en América Latina.

Aunque la defensa del exmandatario había desistido previamente de la apelación al considerar suficiente el indulto, el fallo judicial vuelve a colocar el caso en el centro del debate.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, poco después de concluir su mandato, durante el gobierno de Xiomara Castro. La entrega se realizó bajo la ley de extradición que él mismo promovió en 2012 cuando presidía el Congreso hondureño.

En su mensaje, el exmandatario reiteró que su proceso tuvo motivaciones políticas. “Hace cuatro años me sacaron de una forma oprobiosa del país por una venganza política de aquellos que acosándome querían esconder sus propios delitos”, manifestó.

Finalmente, aseguró que buscará limpiar su nombre y regresar a su país. “No hay antecedente criminal”. “Pronto volveré con la frente en alto, como siempre la tuve, a pesar de que quisieron que me arrodillara. Voy a seguir demostrando mi inocencia”.