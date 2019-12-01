Obtienen condenas de hasta 60 años de prisión contra secuestradores que operaban en Salamanca

Guanajuato, Gto., 30 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado logró sentencias condenatorias de hasta 60 años de prisión en contra de cuatro integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro que operaba en el municipio de Salamanca, tras acreditar plenamente su participación en un caso ocurrido en abril de 2024.

De acuerdo con la institución, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público Especializado en Litigación presentó pruebas científicas, periciales y testimoniales que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados, lo que derivó en un fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento.

La investigación, realizada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, estableció que la noche del 23 de abril de 2024, Daniel "N" y Brayan Michel "N" ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Salamanca, donde sometieron a la víctima. Horas después, durante la madrugada del 24 de abril, la privaron de la libertad y además se apoderaron de dinero en efectivo y de una camioneta.

Posteriormente, los responsables exigieron a los familiares un rescate millonario que debía ser entregado en un plazo de 24 horas. Las investigaciones permitieron establecer que la víctima permaneció cautiva en una casa de seguridad bajo la vigilancia de Daniel "N", mientras el resto de los implicados desempeñaba distintas funciones para concretar el secuestro.

Luego de recibir un primer pago, los delincuentes solicitaron una segunda entrega de dinero. El 26 de abril de 2024, Brayan Michel "N" acudió al domicilio de la familia para recoger el efectivo, mientras Daniel "N" llevó a la víctima hasta el lugar para liberarla. Al mismo tiempo, Salvador "N" y Alma Evelin "N" realizaban labores de vigilancia en los alrededores a bordo de un vehículo.

La intervención de agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto permitió detener en flagrancia a los cuatro involucrados, frustrando su huida y asegurando a los responsables.

Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional dictó una sentencia de 60 años de prisión para Daniel "N" y de 55 años para Brayan Michel "N", al considerarlos coautores del secuestro y del cobro del rescate. En tanto, Salvador "N" y Alma Evelin "N", quienes participaron como vigilantes de la operación, fueron sentenciados a 37 años y seis meses de cárcel.

Además de las penas privativas de la libertad, el juez ordenó que los cuatro sentenciados cubran el pago de multas, la reparación del daño ocasionado a la víctima y determinó que no podrán acceder a beneficios o sustituciones de la pena de prisión.