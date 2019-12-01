Presuntos responsables del homicidio de un policía municipal de Uruapan, Michoacán, son vinculados a Proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 21:31:37

Uruapan, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Un Juez de Control emitió vinculación a proceso en contra de Jesús “N” y Rafael “N”, por su posible relación en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, cometidos en agravio de dos servidores públicos, Vidal B., y Yanet Trinidad A., respectivamente, hechos registrados en Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Cartera investigación, el pasado 14 de septiembre, aproximadamente a las 21:30 horas, las víctimas se encontraban en un puesto de revisión ubicado sobre el Boulevard Industrial.

Al sitio se aproximaron los investigados a bordo de dos vehículos, acompañados de al menos, dos personas más y al estar frente al módulo, accionaron armas de fuego en contra del personal policial, privando de la vida a Vidal B.

Durante el ataque, Yanet Trinidad A., quien repelió la agresión, fue herida en la pierna derecha.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión en contra de Vidal B., y Yanet Trinidad A., misma que fue otorgada por un Juez y cumplimentada en reclusión, ya que los investigados fueron detenidos por la comisión de otro homicidio.

Los imputados fueron presentados ante la autoridad que una vez que conoció cada uno de los datos de prueba recabados por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, fijando prisión preventiva como medida cautelar, y tres meses para la investigación complementaria.