Presunto responsable del homicidio de un adolescente, ocurrido en septiembre en Zinapécuaro, Michoacán es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:59:50

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- José Diego “N”, quienes señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio doloso cometido en agravio de un adolescente de 15 años, ocurrido en Zinapécuaro, fue vinculado a Proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base los datos de prueba recabados durante las investigaciones, el pasado 14 de septiembre, la víctima de iniciales M.A.G.M. se encontraba en la tenencia de Ojo de Agua de Bucio, en compañía del investigado, a bordo de un vehículo Volkswagen, línea Jetta, color negro.

En un momento determinado, José Diego “N” descendió de la unidad y accionó un arma de fuego en contra del adolescente, privándolo de la vida.

Posteriormente, abordó nuevamente el automóvil y se retiró del lugar; metros adelante bajó el cuerpo de la víctima y abandonó el vehículo.

Por estos hechos, la Fiscalía integró la Carpeta de Investigación y solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación.

Luego de ser presentado a audiencia, el Juez de Control analizó los datos de prueba aportados y resolvió vincularlo a proceso; fijándole la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Fue establecido un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.