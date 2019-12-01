Presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán, es vinculado a proceso

Presunto responsable del feminicidio de una joven ocurrido en Charo, Michoacán, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 17:58:38
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Morelia, Michoacán, a 1 de noviembre de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Luis Santiago “N”, de 26 años, quien es señalado de su probable responsabilidad en el feminicidio de Janeth “N”, ocurrido el pasado 22 de octubre en el municipio de Charo.

Sobre el particular se informó que en la audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, la víctima fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Santiago, en Charo, por lo que la FGE inició las diligencias bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y en estricto apego a los derechos humanos. 

A partir de los datos de prueba recabados, la FGE estableció la probable participación de Luis Santiago “N” en los hechos y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Las labores de inteligencia, investigación y seguimiento permitieron ubicar al investigado en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde fue detenido por agentes de la FGE Michoacán, a siete días de ocurrido el feminicidio.

La acción se llevó a cabo mediante un operativo coordinado con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN).

La FGE mantiene las investigaciones para avanzar en el pleno esclarecimiento de los hechos, a fin de garantizar que el delito no quede impune, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de la víctima y su familia.

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