Presunto responsable del feminicidio de su pareja es detenido en Angangueo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:14:04
Zitácuaro, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Lisandro Alexis “N”, quien se a señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja, ocurrido en el municipio de Angangueo, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante las investigaciones, por varios años el investigado habría ejercido violencia física y psicológica contra Laura C.; sin embargo, el pasado 10 de noviembre, la agredió brutalmente, provocándole lesiones graves que derivaron en su hospitalización. El 13 de noviembre, la mujer perdió la vida a consecuencia de dichas agresiones.

Tras conocerse el hecho, la Fiscalía Regional de Zitácuaro inició de inmediato las diligencias correspondientes, mismas que permitieron establecer la posible responsabilidad de Lisandro Alexis “N” y obtener de la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra.

El investigado fue detenido por personal de la FGE y presentado ante el órgano jurisdiccional, que determinará su situación legal conforme a derecho.

