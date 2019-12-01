Localizan 4 personas sin vida y una herida al interior de un domicilio en la colonia Camelinas de Manzanillo, Colima

Localizan 4 personas sin vida y una herida al interior de un domicilio en la colonia Camelinas de Manzanillo, Colima
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 17:31:36
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Manzanillo, Colima, a 12 de abril de 2026.- Un hecho violento ocurrido en el municipio de Manzanillo generó movilización de cuerpos de seguridad, luego de que autoridades localizaran a varias personas sin vida dentro de un domicilio particular.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, la intervención se originó tras una denuncia anónima recibida la tarde del sábado, lo que derivó en el despliegue de elementos de distintas corporaciones en la colonia Camelinas.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a cinco hombres con signos evidentes de violencia.

Tras revisar su estado, confirmaron que cuatro de ellos ya no contaban con vida, mientras que uno más aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia a una unidad médica.

Más tarde, se informó que la persona sobreviviente entró en estado de coma debido a la gravedad de las lesiones, al presentar múltiples golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

La zona fue asegurada por las autoridades para permitir el desarrollo de las diligencias periciales. Asimismo se realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para continuar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.

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