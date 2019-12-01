Presunto responsable de violación y abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente en Apatzingán, Michoacán es detenido

Apatzingán, Michoacán, a 13 de septiembre de 2025.- Carlos “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación equiparada y abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente de 15 años; hechos ocurridos el pasado 14 de mayo, en una comunidad rural del municipio de Parácuaro, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en la fecha en cita, el adolescente se encontraba de visita en casa de unos familiares, ubicado en la comunidad antes mencionada y por la noche cuando ya se encontraba dormido, fue sorprendido por Carlos “N”, quien ingresó repentinamente a la habitación para agredirlo sexualmente.

Estos hechos fueron motivo de investigación, por parte de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que reunió suficientes datos de prueba de la posible participación en el delito de violación equiparada y abuso sexual, cometido en agravio de persona adolescente, por lo que solicitó orden de aprehensión en contra de Carlos “N”.

Tras la obtención del mandato judicial, personal de la FGE, con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), detuvo al investigado y lo trasladó ante las autoridades competentes, a fin de que le resuelva su situación legal.