Zitácuaro, Michoacán, a 25 de nociembre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, de 70 años, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, cometido en agravio de una niña de 6 años en una localidad de Zitácuaro, en el año 2007.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, se pudo establecer que en el año en cita la víctima -hija de quien entonces era pareja del investigado- entró a una de las habitaciones de la casa, a donde este la siguió y la atacó sexualmente. Posteriormente, la amenazó para que no contara nada de lo ocurrido.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, quien emprendió las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de Jorge “N”, detenido con base en una orden de aprehensión.

El imputado fue conducido ante el Juez de Control, quien, tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.