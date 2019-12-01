Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:34:15

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. A 25 de noviembre 2026.- Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizaron restos humanos de al menos cinco personas durante una jornada de búsqueda en el Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque.

Las labores comenzaron el 21 de noviembre, luego de recibir denuncias anónimas sobre posibles fosas clandestinas. Uno de los hallazgos ocurrió en un terreno de la colonia El Refugio, donde inicialmente encontraron restos de tres personas y posteriormente un cuarto cuerpo.

En otro terreno ubicado en la parte alta del cerro, las buscadoras localizaron más restos humanos dentro de bolsas y atados, con lo que la cifra de víctimas encontradas durante la jornada ascendió a cinco.

La Fiscalía de Jalisco mantiene resguardadas las zonas, mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó los restos para realizar los estudios correspondientes y determinar la identidad de las víctimas. Las integrantes del colectivo continuarán con las labores de búsqueda ante la posibilidad de encontrar más restos.