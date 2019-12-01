Presunto responsable de violación, en agravio de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán, es vinculado a Proceso

Presunto responsable de violación, en agravio de su hijastra de 17 años en Zacapu, Michoacán, es vinculado a Proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 16:54:44
Zamora, Michoacán, a 17 de septiembre del 2025. - Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de José Luis “N”, por su posible relación en la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometida en agravio de su hijastra de 17 años, en hechos registrados el pasado 16 de mayo, en el municipio de Zacapu.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que forman parte de la Carpeta de Investigación, en la citada fecha la víctima se encontraba en el interior de su domicilio en compañía del investigado, momento en el que fue atacada sexualmente.

Tras la denuncia presentada, la Fiscalía Regional de Zamora reunió los elementos que permitieron establecer la identidad y posible responsabilidad de José Luis “N”, motivo por el cual se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada por personal de la institución.

En audiencia, el Ministerio Público expuso los datos de prueba ante el Juez de Control, quien resolvió vincular a proceso a José Luis “N”, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el Centro Penitenciario local. Asimismo, se fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

