Presunto responsable de homicidio y tentativa de homicidio, en Uruapan, Michoacán es aprehendido 

Uruapan, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- Fabián Giovani “N”, quien es señalado de su posible relación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en el municipio de Uruapan, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 13 de agosto de 2024, el detenido presuntamente privó de la vida a Gabriel P. y lesionó gravemente a un adolescente de 17 años de edad, en hechos registrados en la colonia Ramón Farías.

Ese día, las víctimas salieron de un domicilio ubicado en la calle Zacatecas, cuando fueron observadas por Fabián Giovani “N”, quien viajaba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, color negro, en compañía de otras personas. Derivado de problemas previos entre las partes, el detenido presuntamente siguió a las víctimas hasta la calle Monterrey.

Al arribar al lugar, el investigado descendió del vehículo y accionó un arma de fuego en contra del adolescente, quien resultó gravemente lesionado. Posteriormente, habría disparado en contra Gabriel P., quien perdió la vida a consecuencia de las heridas producidas.

Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público realizó las actuaciones correspondientes, logrando establecer la posible participación del presunto responsable, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por el personal de la FGE. El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que le sea resuelta su situación legal.