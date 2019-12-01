Abren fuego contra ministeriales en Tonalá, Jalisco; el agresor se da a la fuga

Abren fuego contra ministeriales en Tonalá, Jalisco; el agresor se da a la fuga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:17:15
Tonalá, Jalisco, a 9 de febrero 2026.- Un civil armado abrió fuego en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado fue perpetrado desde la azotea de una vivienda en los cruces de las calles Moctezuma y Galeana, a unas cuadras del centro histórico de la ciudad.

Derivado de los disparos en contra de los agentes ministeriales, se desplegó un fuerte de operativo con uniformados estatales y municipales que cerraron el paso de la circulación vehicular en el cruce de las avenidas Tonalá y Tonaltecas.

Cabe señalar que, al corte de esta edición, las autoridades no han informado sobre la detención del agresor, el cual escapó de la zona tras abrir fuego contra los oficiales.

Tampoco se dio información sobre agentes o civiles lesionados o fallecidos en el incidente.

