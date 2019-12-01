Atienden incendio en casa habitación en la colonia Juriquilla de la capital queretana  

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 13:20:46
Querétaro, Querétaro, a 9 de febrero de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron cerca del mediodía de este lunes, a la colonia Juriquilla, en donde se reportó un fuerte incendio en casa habitación. 

Fue en Villas del Mesón, en donde se encuentra el domicilio, el cual se incendió aparentemente a causa de un corto circuito.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron Bomberos de Querétaro, así como analistas de Protección Civil.

Una vez en el lugar, sofocaron el fuerte incendio del domicilio, el cual dejó importantes daños materiales y se descartaron personas heridas.

Autoridades acudieron para tomar conocimiento, y abanderar la zona, mientras los rescatistas sofocaban el fuego.

